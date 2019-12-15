جوجل تكشف عن وظيفة مفيدة في خدمة “جي ميل”

المناطق - وكالات

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق وظيفة جديدة بخدمة البريد الإلكتروني “جي ميل” تتيح للمستخدم إمكانية إرسال الرسائل الإلكترونية كمرفقات بدلا من إعادة توجيهها.

وتقوم الوظيفة الجديدة بنسخ الرسائل الإلكترونية في مرفق، بدلا من إعادة توجيهها، وتظهر أهمية هذه الوظيفة عند الرغبة في إرسال عدة رسائل تدور حول موضوع معين.

وتوفر شركة غوغل عدة إمكانيات لإرسال الرسائل الإلكترونية كمرفقات، حيث يمكن للمستخدم تحديد مجموعة من الرسائل في البريد الوارد، ويتم نقلها إلى الرسالة الإلكترونية الجديدة عن طريق وظيفة السحب والإفلات Drag & Drop بواسطة الزر الأيمن للفأرة، وعندئذ تظهر الرسائل الإلكترونية بشكل منفصل كمرفقات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم تحديد الوظيفة الجديدة من خلال النقر على الأيقونة ثلاثية النقاط وتحديد بند القائمة “إعادة التوجيه كمرفق”، وذلك من أجل إرسال رسالة إلكترونية أو أكثر كمرفق.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أن خدمة Gmail تقوم بتحويل الرسالة الإلكترونية إلى ملف eml عندما يتم إرسالها كمرفق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وإذا تجاوز حجم الرسالة 25 ميغابايت، فإنه يتم إرسالها عن طريق خدمة غوغل درايف، وعند النقر عليها تنفتح الرسالة الموجودة في المرفقات في نافذة جديدة، ويمكن للمستخدم إدراج الكثير من الرسائل الإلكترونية حسب الرغبة.