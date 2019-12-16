احدث الأخبار

“تويتر” تزيد دقة صورها على الويب 4 مرات
أبرز المواد
 احتفالات مميزة باليوم الوطني البحريني في مطار الدمام
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ
منطقة الرياض
 تركي آل الشيخ : إيرادات موسم الرياض المباشرة تجاوزت مليار ريال وغير المباشرة 4 مليارات
أبرز المواد
 بوينغ “تستسلم”.. والعالم قد يودع “737 ماكس”
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه هيئة الرقابة بالتحقيق مع المتسبب والأمانة بإعداد خطة تضمن عدم تكرار المشكلة
منطقة عسير
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة المفوضية الاوروبية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تعلن عن تكنولوجيا لنقل الإنسان إلى أي نقطة في العالم خلال ساعة
أبرز المواد
 “كاكست” تشارك في معرض جدة الدولي للكتاب 2019 بمبادراتها في مجال تعريب العلوم وخدمة الباحثين
أبرز المواد
 إقامة شوطين للصقارين الدوليين بمهرجان المؤسس .. واختتام الأشواط النهائية غدًا الثلاثاء
أبرز المواد
 اكتشاف مشكلة في نسخة iOS الجديدة
أبرز المواد
 رسميا.. عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر
أبرز المواد
“تويتر” تزيد دقة صورها على الويب 4 مرات

“تويتر” تزيد دقة صورها على الويب 4 مرات

أبرز المواد
احتفالات مميزة باليوم الوطني البحريني في مطار الدمام

احتفالات مميزة باليوم الوطني البحريني في مطار الدمام

المنطقة الشرقية
أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ

أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ

منطقة الرياض
تركي آل الشيخ : إيرادات موسم الرياض المباشرة تجاوزت مليار ريال وغير المباشرة 4 مليارات

تركي آل الشيخ : إيرادات موسم الرياض المباشرة تجاوزت مليار ريال وغير المباشرة 4 مليارات

أبرز المواد

“تويتر” تزيد دقة صورها على الويب 4 مرات

“تويتر” تزيد دقة صورها على الويب 4 مرات
http://almnatiq.net/?p=809844
المناطق - الرياض

رفعت «تويتر» دقة الصور 4 أضعاف من نحو 4 إلى 16 ميغابيكسل على نسخة الويب من الموقع فقط، لتتيح للمستخدمين تكبير الصور بشكل أفضل إذا كانت الشاشة كبيرة، حسب سلسلة تغريدات للمبرمج لدى «تويتر» نولان أوبراين. وقال أوبراين في تغريدات مرفقة بصورة بدقة 1200×800 بيكسل لأوراق الخريف الحمراء: «رغم أن هذا الحجم كان ممكناً في وقت سابق، إلا أن «تويتر» تحافظ الآن على التفاصيل التي كان يمكن أن تتغير من قبل». وقالت «تويتر» في بيان: «يشاهد الأشخاص ويتفاعلون بشكل أكبر مع التغريدات التي تحتوي على ملفات صوت، وفيديو، وصور، والدقة الجديدة تعني أنه يمكن فعل ذلك دون التضحية بجودة ما يشاركونه». ومن المتوقع أن تزيد «تويتر» أيضاً في 2020 حجم صور الملف الشخصي التي تقتصر اليوم على دقة 400×400 بيكسل.

روابط ذات صلة

تركي آل الشيخ : إيرادات موسم الرياض المباشرة تجاوزت مليار ريال وغير المباشرة 4 مليارات

تركي آل الشيخ : إيرادات موسم الرياض المباشرة تجاوزت مليار ريال وغير المباشرة 4 مليارات
بوينغ “تستسلم”.. والعالم قد يودع “737 ماكس”

بوينغ “تستسلم”.. والعالم قد يودع “737 ماكس”
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة المفوضية الاوروبية

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة المفوضية الاوروبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*