“تويتر” تزيد دقة صورها على الويب 4 مرات

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رفعت «تويتر» دقة الصور 4 أضعاف من نحو 4 إلى 16 ميغابيكسل على نسخة الويب من الموقع فقط، لتتيح للمستخدمين تكبير الصور بشكل أفضل إذا كانت الشاشة كبيرة، حسب سلسلة تغريدات للمبرمج لدى «تويتر» نولان أوبراين. وقال أوبراين في تغريدات مرفقة بصورة بدقة 1200×800 بيكسل لأوراق الخريف الحمراء: «رغم أن هذا الحجم كان ممكناً في وقت سابق، إلا أن «تويتر» تحافظ الآن على التفاصيل التي كان يمكن أن تتغير من قبل». وقالت «تويتر» في بيان: «يشاهد الأشخاص ويتفاعلون بشكل أكبر مع التغريدات التي تحتوي على ملفات صوت، وفيديو، وصور، والدقة الجديدة تعني أنه يمكن فعل ذلك دون التضحية بجودة ما يشاركونه». ومن المتوقع أن تزيد «تويتر» أيضاً في 2020 حجم صور الملف الشخصي التي تقتصر اليوم على دقة 400×400 بيكسل.