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5 دول الأكثر اكتئاباً في أوروبا

5 دول الأكثر اكتئاباً في أوروبا
http://almnatiq.net/?p=809845
المناطق - الرياض

أظهرت نتائج دراسة أجريت على مستوى الاتحاد الأوروبي أن مواطني لوكسمبورغ يحتلون المركز الأول في قائمة الدول الأكثر اكتئابا في الاتحاد، كما بينت الدراسة أن النساء أكثر عرضة للاكتئاب من الرجال. وخلصت الدراسة إلى أن الألمان يوشكون أن يكونوا أكثر سكان أوروبا معاناة من الاكتئاب. فبحسب الجزء الجديد من استبيان (Ehis) الأوروبي، الذي نشره معهد روبرت كوخ الطبي الألماني، فإن 9.2 % ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا يعانون من أعراض الاكتئاب، وهي نسبة أعلى من المتوسط داخل دول الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ 6.6 %، بل إن نسبة من يعانون من الاكتئاب في ألمانيا تكاد تكون هي الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي الـ25 التي شاركت في الاستبيان، إذ تحتل ألمانيا المركز الثاني بين هذه الدول في نسبة الاكتئاب بين سكانها، ولا تسبقها سوى لوكسمبورغ التي تبلغ نسبة الاكتئاب فيها 10 %.

وجاء في المركز الثالث مواطنو البرتغال، فالسويد رابعاً، فهنغاريا خامساً، وفق (DW).

وقد كانت النساء الأكثر عرضة للاكتئاب (10.8 % من النساء، مقابل 7.6 % من الرجال). وذكرت الدراسة أنه إلى جانب العوالم البيولوجية فإن النساء يعانين أكثر في ما يتعلق بالأمور المسببة للضغط اليومي، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

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