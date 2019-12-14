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وفد من غرفة الأحساء يزور غرفة الكويت لتعزيز العلاقات وبحث فرص التعاون

وفد من غرفة الأحساء يزور غرفة الكويت لتعزيز العلاقات وبحث فرص التعاون
http://almnatiq.net/?p=809864
الاحساء - المناطق

يبدأ وفد من غرفة الأحساء برئاسة الأستاذ عبداللطيف العرفج رئيس مجلس الإدارة، من يوم الأحد 18/04/1437هـ الموافق 15/12/2019م، زيارة عمل رسمية لغرفة تجارة وصناعة الكويت بدولة الكويت الشقيقة، تهدف إلى تنمية وتطوير العلاقات وتبادل التجارب والخبرات العملية وتعزيز أواصر الأخوة بين الغرف الخليجية بالإضافة إلى الاطلاع على مشاريع اقتصادية كويتية وعرض وترويج فرص استثمارية بالأحساء.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا لتاريخ طويل وحافل من العلاقات التجارية السعودية الكويتية المتميزة التي تكتسب أهمية كبيرة وزخمًا مستمرًا، إذ ظل حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين يشهد خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، خاصة وأن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين هي علاقة أخوية راسخة وعميقة، تعمل من خلالها القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين – حفظهما الله – على تنميتها وتطويرها في كل المجالات.

ومن جهته، أكد العرفج أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية البينية وبحث فرص تفعيل دور ومساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصادات المحلية الخليجية من خلال تدعيم فرص الشراكة والتكامل في المنظومة الاقتصادية الخليجية والتي يشكل القطاع الخاص أحد محاورها الرئيسة.

وبيّن أن غرفة الأحساء تسعى من خلال تنظيم مثل هذه الزيارات التي تعكس متانة وقوة أواصر الأخوة وعمق الروابط الاقتصادية والتجارية، إلى فتح آفاق جديدة أوسع للتعاون التجاري والاستثماري بين منشآت القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، والوقوف عن كثب على تجربة غرفة الكويت العريقة في مجالات الاستثمار والتقنية والتدريب والحوكمة وريادة الأعمال والتميز المؤسسي.

وأشار العرفج إلى أن برنامج الزيارة يتضمن زيارة سوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الكويت) والاطلاع على تجربة عمل هيئة الكويت لتشجيع الاستثمار المباشر وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك تقديم عرض حول ممكنات وفرص الاستثمار في الأحساء فضلًا عن الزيارة الرئيسية لغرفة الكويت وعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال للجانبين لبحث فرص التعاون وبناء شراكات تجارية.

وعبّر رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عن تطلعه في أن تسهم الزيارة في تنمية وتعزيز الروابط التجارية وتوثيق التعاون المتبادل لتحقيق المنافع المشتركة بما يفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي المشترك ويسهم في دفع وتنمية القطاع الخاص بالأحساء وتنمية التبادل التجاري والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة بالإضافة إلى إقامة المشاريع المشتركة في الأحساء

يشُار إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تُعدّ إحدى أعرق الغرف التجارية الخليجية والعربية، حيث أُسست عام 1959، بموجب مرسوم بقانون أكسبها وضعا مؤسسيًا متميزًا، وتوالت نجاحاتها خلال سنوات عمرها المديد في دعم عملية التقدم الاقتصادي والتطور التنموي الذي حققته دولة الكويت ما ساهم في تعزيز الدور التنموي الكبير للقطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات ورفع كفاءة التنافسية والمنافسة المحلية.

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