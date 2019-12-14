أمانة الشرقية: تنفيذ أكثر من 50 ألف جولة وزيارة ميدانية وتحرير أكثر من 10 آلاف مخالفة وإغلاق 412 منشأة خلال عام

الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن إحصائية الجولات والحملات الرقابية خلال عام ١٤٤0هـ، والتي تأتي ضمن القيام بجولات تفتيشية ميدانية شملت المنشآت الصحية والغذائية في البلديات المرتبطة، بهدف إحكام الرقابة الصحية والتأكد من التزام هذه المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البلدية وسلامة المواد الغذائية.

وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات الأستاذ سعيد بن أحمد شويل أن حملة الرقابة البلدية والتي شملت المنشآت الغذائية والصحية والمسالخ، و نفذتها وكالة شؤون البلديات التابعة لهذا العام (الإدارة العامة لصحة البيئة و البلديات المرتبطة)، أسفر عنها تنفيذ 50.950 جولة وزيارة ميدانية رقابية ، ومصادرة 24.758 كلجم من المواد الغذائية والبضائع، وإغلاق 412 منشأة، فيما بلغ عدد المخالفات والانذارات 10.525 مخالفة، وتسجيل الغرامات المترتبة على تلك المخالفات.

ولفت الى أن الزيارات التي قام بها المراقبون الصحيون في البلديات المرتبطة بالمحافظات، تأتي ضمن “حملة الرقابة البلدية” لعام ١٤٤٠هـ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتكثيف الرقابة الصحية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك ومعامل تصنيع اللحوم والوجبات، ومحلات الجزارة والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة الى تكثيف الرقابة على المحلات التجارية والتأكد من تواريخ الصلاحية، وحرص العاملون على متابعتها بشكل سليم، مشيرا إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بلبس القفازات والكمامات وعدم الالتزام بالزي الرسمي وعدم تشغيل مصائد الحشرات، كما تم فرض غرامات مالية على تلك المخالفات.

ونوه بأن هذه الحملات تأتي ضمن الدور التي تقوم به أمانة المنطقة الشرقية من خلال متابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، إذ يتم رفع التقارير الدورية عن الأعمال المنفذة من كافة الفرق واللجان الرقابية المخصصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين.

وأكد على سعي وكالة شؤون البلديات بالأمانة إلى الحفاظ على الصحة العامة، من خلال تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيّد بلائحة لاشتراطات البلدية، مشددا على أن الوكالة تعمل على تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتثقيفها من خلال إلزامها بالتقيد بالاشتراطات الصحية، داعيا في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين الى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز ٩٤٠ الذكي، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي بالأمانة