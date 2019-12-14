50 متطوعا يغرسون 300 شتلة بحديقة ابن خلدون ضمن مبادرة شرقية خضراء

الدمام - المناطق

أقامت أمانة المنطقة الشرقية، مؤخرا فعالية لزراعة 300 شتله بحديقة ابن خلدون بالدمام، وذلك ضمن خطة الأمانة لزيادة الرقعة الخضراء، وفقا لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وفي إطار مبادرة “شرقية خضراء” والتي دشنها مطلع الشهر الحالي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز ال سعود أمير المنطقة الشرقية “حفظه الله”.

وشارك في الفعالية رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي، ومدير عام الحدائق وعمارة البيئة المهندس يوسف بن عبد الله المقهوي، و50 متطوع ومتطوعة من المواطنين والمقيمين، بجانب رواد الحديقة، وعدد من منسوبي المستشفيات الخاصة وطلاب والمدارس.

من جانبه أكد رئيس بلدية شرق الدمام، المهندس حاتم الغامدي، على أهمية المشاركة بالمبادرة التي تستهدف تحسين المشهد الحضري وزيادة الرقعة الخضراء، وتحارب التصحر، بالإضافة أنها تساعد المواطن والمقيم على التمتع بحياة صحية، مشيدا بحالة الوعي التي شهدها خلال الحملة من كافة المشاركين والمتطوعين، وبأهمية الأشجار وطرق زراعتها والمحافظة عليها.

فيما قال مدير عام الحدائق وعمارة البيئة المهندس يوسف بن عبدالله المقهوي، أن اختيار الأشجار والشتلات تم بعناية فائقة، بعد دراسة مميزات وعيوب تلك الشتلات ومدى تماشيها مع الطبيعية المناخية للمنطقة، ومدى الاستفادة البشرية من تلك الأشجار في الحاضر والمستقبل ، فنحن نغرس تلك الشتلات اليوم للأجيال القادمة، لذلك نعمل على رفع المستوى التثقيفي والتوعوي للمشاركين بالمبادرة وكافة أفراد المجتمع للحفاظ على الأشجار والعناية بها .

وأشار المهندس المقهوي أن خطة العمل تسير بشكل جيد منذ تدشين المبادرة بكافة المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات، حيث تم تقسيم العمل ليكون 3 أيام أسبوعيا الأحد والثلاثاء والخميس، بحيث يكون يوم الأحد للمدارس والثلاثاء للمراكز الصحية فيما يكون الخميس فعالية تشجير بالأماكن المفتوحة والحدائق العامة بمشاركة جميع أفراد المجتمع.

يذكر أن مبادرة “شرقية خضراء” التي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة التعليم، تستهدف زراعة نصف مليون شجرة بكافة مناطق المنطقة الشرقية، خلال ثلاثة أشهر ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030