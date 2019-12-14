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ركن القاعدة النورانية يجذب الزوار

ركن القاعدة النورانية يجذب الزوار
http://almnatiq.net/?p=809889
جدة - عادل الزهراني

من أبرز الأركان التي جذبت زوار معرض الكتاب الخامس ركن القاعدة النورانية  ، حيث أوضح محمد الراعي رئيس مجلس الإدارة  أن نشأة القاعدة النورانية قبل 100 سنة في القارة الهندية  على يد الشيخ نور محمد حقاني  وانتشرت بعد ذلك في العالم العربي  سنة 1998م على يد سبط الشيخ م. محمد فاروق الراعي
وأبان الراعي أن النشأة كانت من خلال مؤسسة  الأمير سلطان  رحمه الله  وبعد ذلك بدأنا من 14 سنة ثم تأسست  شركة مجموعة  الفرقان  للتعليم وتقنية المعلومات  وتم إنتاج عدد من المنتجات التعليمية التي تخدم القرآن الكريم واللغة العربية .
وأضاف أقمنا  حدود 1300 دورة في 77 مدينة وقرية في المملكة ، وأضاف أن القاعدة هي وسيلة لإكساب  السمع والنطق والقراءة والكتابة .
محمد قاريء المدير التنفيذي لمجموعة الفرقان قال إنها  مختصة بتعليم ونشر  وتعليم وتدريب  وتعليم اللغة العربية  والقرآن الكريم  من خلال القاعدة النورانية وتطبيقاتها  وهناك مركز تعليمي في جدة  ( مركز الفرقان) بإشراف جمعية إكساب المهارات  اللغوية  وهناك فرع آخر في مكة  وفي مركز جدة  حول 1500  طالب وطالبة  من جميع الفئات العمرية ، وهي وسيلة لتعليم  مهارات النطق  والسمع .

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