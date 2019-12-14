احدث الأخبار

تفاصيل القبض على المبتعث السعودي بأمريكا حسن القحطاني قبل يوم من تخرجه
أبرز المواد
 مدير تعليم وادي الدواسر: أعتز وافتخر بإرتداء الزي الكشفي
منطقة الرياض
 لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تبدأ غداً في تحكيم “الفحل وإنتاجه”
أبرز المواد
 الشورى يلزم ديوان المحاسبة بسرعة استرداد 66,9 مليار ‏ريال لخزانة الدولة
أبرز المواد
 آخر تطورات قضية السعودي راجح الحارثي المقتول في مصر
أبرز المواد
 وزير الخارجية القطري : هناك تقدمًا طفيفًا تحقق في سبيل حل الأزمة مع دول المقاطعة
أبرز المواد
 ركن القاعدة النورانية يجذب الزوار
منطقة مكة المكرمة
 كشافة وزارة التعليم تُنظم دراسة كشفية تأسيسية بحرية في القنفذة
منطقة مكة المكرمة
 ابن شاه إيران: الحل الوحيد تغيير النظام الإيراني
أبرز المواد
 قرار حوثي بقطع شبكات الإنترنت المحلية
أبرز المواد
 14 ألف زائر يشهدون ذكريات أقدم أسوق الشرقية في اليوم الأول والثاني لمهرجان (أيام سوق الحب)
المنطقة الشرقية
 50 متطوعا يغرسون 300 شتلة بحديقة ابن خلدون ضمن مبادرة شرقية خضراء
المنطقة الشرقية
تفاصيل القبض على المبتعث السعودي بأمريكا حسن القحطاني قبل يوم من تخرجه

تفاصيل القبض على المبتعث السعودي بأمريكا حسن القحطاني قبل يوم من تخرجه

أبرز المواد
مدير تعليم وادي الدواسر: أعتز وافتخر بإرتداء الزي الكشفي

مدير تعليم وادي الدواسر: أعتز وافتخر بإرتداء الزي الكشفي

منطقة الرياض
لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تبدأ غداً في تحكيم “الفحل وإنتاجه”

لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تبدأ غداً في تحكيم “الفحل وإنتاجه”

أبرز المواد
الشورى يلزم ديوان المحاسبة بسرعة استرداد 66,9 مليار ‏ريال لخزانة الدولة

الشورى يلزم ديوان المحاسبة بسرعة استرداد 66,9 مليار ‏ريال لخزانة الدولة

أبرز المواد

تفاصيل القبض على المبتعث السعودي بأمريكا حسن القحطاني قبل يوم من تخرجه

تفاصيل القبض على المبتعث السعودي بأمريكا حسن القحطاني قبل يوم من تخرجه
http://almnatiq.net/?p=809911
المناطق - متابعات

أعتقلت السلطات الأمريكية المبتعث السعودي حسن القحطاني بزعم تخطيطه لقتل أساتذته، في الوقت الذي كان يستعد فيه للوقوف على خشبة المسرح للحصول على شهادته الهندسية من جامعة نيو مكسيكو الأمريكية اليوم السبت، ثم يذهب بعد ذلك هو ووالداه إلى ديزني لاند للاحتفال بالإنجاز.
ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية ، فإن الطالب القحطاني في الهندسة الميكانيكية البالغ من العمر 27 عامًا سيقضي عطلة نهاية الأسبوع الأمريكية خلف القضبان، بأمر من محكمة فيدرالية وجهت له تهمة حيازة سلاح ناري. بالإضافة إلى تهمة خطيرة وهي أنه كان لديه قائمة بأشخاص يخطط لقتلهم ومن بينهم أساتذة في الجامعة .

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في إفادة خطية إن تفتيش منزل القحطاني يوم الخميس كشف عن مسدس بحوزته.
وتشير الإفادة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بدأ التحقيق مع القحطاني بعد اتصال شخص بالخط الساخن لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مدعياً ​​أن القحطاني كان ”ينشئ قائمة بالأشخاص الذين يريد قتلهم قبل أن يغادر الولايات المتحدة“. وتضمنت القائمة أساتذة من جامعة نيو مكسيكو.
ولا تتضمن الإفادة أي تفاصيل حول القائمة المزعومة ولا تذكر أي تهديدات بقتل الناس.
وسلم القحطاني نفسه إلى السلطات بعد ظهر يوم الجمعة ومثُل أمام قاضٍ أمر باحتجازه حتى نهاية الأسبوع ، حسبما ذكرت صحيفة البوكيرك جورنال. ومن المقرر عقد جلسة استماع الاثنين.
قال جويل مايرز ، محامي الدفاع عن القحطاني ، إنه يخطط للطعن في الاتهامات بأن السلاح الناري الذي تم الاستيلاء عليه يخص القحطاني وأعرب عن خيبة أمله من توقيت الاعتقال في اليوم الذي يسبق حفل تخرج القحطاني حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.
وقالت صديقة القحطاني بحسب الإفادة إن المسدس الذي عثر عليه في منزله يعود إليها.
وقال مايرز، محامي الدفاع ، إن القحطاني موجود في الولايات المتحدة بشكل قانوني بتأشيرة طالب وأنه يعيش مع زوجته – وصفت بأنها صديقته في الشكوى الجنائية- ولا يمنعه القانون من امتلاك سلاح ناري.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان صحفي إن القحطاني يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا أدين بالتهم المزعومة.

روابط ذات صلة

لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تبدأ غداً في تحكيم “الفحل وإنتاجه”

لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تبدأ غداً في تحكيم “الفحل وإنتاجه”
الشورى يلزم ديوان المحاسبة بسرعة استرداد 66,9 مليار ‏ريال لخزانة الدولة

الشورى يلزم ديوان المحاسبة بسرعة استرداد 66,9 مليار ‏ريال لخزانة الدولة
آخر تطورات قضية السعودي راجح الحارثي المقتول في مصر

آخر تطورات قضية السعودي راجح الحارثي المقتول في مصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*