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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجزائر
http://almnatiq.net/?p=809914
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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