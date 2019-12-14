مستشفى عدن العام يتسلم معدات وأجهزة طبيّة بدعم سعودي

المناطق - عدن

وصلت اليوم إلى محافظة عدن، ثمانية قاطرات تحمل مُختلف المعدات والأجهزة الطبيّة الخاصة بمشروع تأهيل مستشفى عدن العام.

واستقبل القاطرات منسوبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومسؤولي محافظة عدن.

وشملت المعدات والأجهزة الطبيّة الخاصة بمشروع تأهيل مستشفى عدن العام كافة أجهزة التكييف المركزي للمستشفى، بالإضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسية والفرعية وغيرها.

ويشمل مشروع تأهيل مستشفى عدن العام تحسين المرافق وتوسعة العيادات ترميم المباني والمصاعد، بالإضافة لأعمال الكهرباء والاتصالات، وأعمال الصرف الصحي.

كما يشمل المشروع تدريب الكادر الطبي والإداري والمهني، وإنشاء موارد كهربائية متكاملة.

‏ويوفر المشروع التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة والتأثيث الكامل وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة، والخدمات الاستشارية لأعمال التصاميم والإشراف على المشروع.

يذكر أن مستشفى عدن العام تم إنشاؤه في عام 2004م كهدية من المملكة العربية السعودية لشعب اليمن الشقيق، وتم تمويله من الصندوق السعودي للتنمية، ويعمل على متابعة أعماله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما يجري أيضا أنشاء مشروع بناء وتجهيز مركز لأمراض القلب، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية في محافظة عدن والمحافظات المجاورة.