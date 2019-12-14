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من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟

من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟

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من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟

من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟
http://almnatiq.net/?p=809927
المناطق - متابعات

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الأشخاص المخولين بالتعريف بالراغبين في إصدار بطاقة الهوية الوطنية لأول مرة، مشيرة إلى أن الأب بإمكانه التعريف بابنه إلكترونياً

وكشفت «الأحوال المدنية» أن الأشخاص المخولين بذلك هم: الأب، الأم، الأخ، الأخت، العم، الخال، الخالة، الجد، الجدة، العمة، ابن العم، ابنة العم، ابن الخال، الوكيل الشرعي

واشترطت «الأحوال المدنية» في الشخص «المُعرِّف» أن يكون قد أكمل سن الـ18 عاما، ويحمل بطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنه في حال عدم وجود أقارب، تتم الاستعانة بشاهدين سعوديين .

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