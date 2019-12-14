احدث الأخبار

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟
أبرز المواد
 مستشفى عدن العام يتسلم معدات وأجهزة طبيّة بدعم سعودي
أبرز المواد
 “سكني” يُسلم نحو 13 ألف أرض مجانية لمستفيديه خلال “نوفمبر” الماضي
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجزائر
أبرز المواد
 تفاصيل القبض على المبتعث السعودي بأمريكا حسن القحطاني قبل يوم من تخرجه
أبرز المواد
 مدير تعليم وادي الدواسر: أعتز وافتخر بإرتداء الزي الكشفي
منطقة الرياض
 لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تبدأ غداً في تحكيم “الفحل وإنتاجه”
أبرز المواد
 الشورى يلزم ديوان المحاسبة بسرعة استرداد 66,9 مليار ‏ريال لخزانة الدولة
أبرز المواد
 آخر تطورات قضية السعودي راجح الحارثي المقتول في مصر
أبرز المواد
 وزير الخارجية القطري : هناك تقدمًا طفيفًا تحقق في سبيل حل الأزمة مع دول المقاطعة
أبرز المواد
 ركن القاعدة النورانية يجذب الزوار
منطقة مكة المكرمة
“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

أبرز المواد
من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟

من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟

أبرز المواد
مستشفى عدن العام يتسلم معدات وأجهزة طبيّة بدعم سعودي

مستشفى عدن العام يتسلم معدات وأجهزة طبيّة بدعم سعودي

أبرز المواد
“سكني” يُسلم نحو 13 ألف أرض مجانية لمستفيديه خلال “نوفمبر” الماضي

“سكني” يُسلم نحو 13 ألف أرض مجانية لمستفيديه خلال “نوفمبر” الماضي

أبرز المواد

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=809930
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (الطائف، العرضيات، ميسان، المويه ، تربه ، ورنيه ، وميسان), مشيرةً إلى أن هذا التنبيه يستمر حتى الساعة 8 مساء.
بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.
ودعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنبا لأي مكروه لا سمح الله، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

روابط ذات صلة

من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟

من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟
مستشفى عدن العام يتسلم معدات وأجهزة طبيّة بدعم سعودي

مستشفى عدن العام يتسلم معدات وأجهزة طبيّة بدعم سعودي
“سكني” يُسلم نحو 13 ألف أرض مجانية لمستفيديه خلال “نوفمبر” الماضي

“سكني” يُسلم نحو 13 ألف أرض مجانية لمستفيديه خلال “نوفمبر” الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*