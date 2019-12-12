تعليم تبوك يتابع الانضباط المدرسي ونواتج التعلم عبر زيارات ميدانية إشرافية لمدارس المنطقة

المناطق - تبوك

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك برامج إشرافية ميدانية بمشاركة المشرفين التربويين، والمشرفات التربويات كافة عبر زيارات ميدانية لجميع المدارس بداية من هذا الأسبوع ، لمتابعة الانضباط الدراسي ونواتج التعلم ولائحة التقويم المعدلة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة خلال الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول فيما تم توجيه المدارس باستمرار تطبيق تعزيز الانضباط المدرسي وانتظام الطلاب والطالبات،

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على أن زيارات المشرفين والمشرفات تمثل دعماً ومساندة لجهود قادة المدارس والمعلمين والمعلمات امتابعة تنفيذ إجراءات الانضباط المدرسي وآلية إدخال الغياب في برنامج نور وذلك لأهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات مشيرا إلي استمرار فعاليات اليوم الدراسي منذ بدايته حتى نهايته، ومتابعة خطة الزيارات الإشرافية والتأكيد على المعلمين باستمرار التدريس والشرح والإيضاح وتعزيز الممارسات التدريبية وتطبيق قواعد تنظيم السلوك والمواظبة بحق المتغيب دون عذر مع إشعار ولي الأمر . وتولي قائد وقائدة المدرسة الإشراف المباشر على رصد وتثبيت الغياب أولا بأول وتكريم من انتظم في الحضور والانصراف.