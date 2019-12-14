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بهدفين في شباك الفيحاء .. ضمك يحقق ثاني انتصاراته

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ثنائية صلاح تعزز صدارة ليفربول للدوري

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ثنائية صلاح تعزز صدارة ليفربول للدوري

ثنائية صلاح تعزز صدارة ليفربول للدوري
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المناطق - متابعات

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه، ليفربول لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على ضيفه واتفورد 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما، السبت، في المرحلة السابعة عشر من المسابقة
وسجل صلاح هدفي فريقه في الدقيقتين 38 والأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى تسعة أهداف.
ورفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد واتفورد عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.
وبهذا الفوز حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث حقق انتصاره الثامن على التوالي والسادس عشر في الدوري بشكل عام مقابل تعادل وحيد.
في المقابل تعد هذه هي العاشرة لفريق واتفورد في الدوري هذا الموسم مقابل تحقيق انتصار وحيد والتعادل في ست مباريات.
ويستعد ليفربول للسفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حيث يلعب في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من المباراة التي تجمع بين مونتيري المكسيكي والسد القطري التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

 

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