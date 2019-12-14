بهدفين في شباك الفيحاء .. ضمك يحقق ثاني انتصاراته

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حقق فريق ضمك ثاني انتصاراته هذا الموسم بتغلبه على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت لحساب الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وسجل التقدم لأصحاب الأرض بهدف سجله اللاعب روني فرنانديز “بالخطأ في مرماه” في الدقيقة 15، قبل أن يضيف محسن ياجور ثاني أهداف ضمك في الدقيقة 48 بعدما استقبل عرضية أرضية أودعها في الشباك ، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول قلص مخير الرشيدي النتيجة للفيحاء بهدف من رأسية متقنة.

وبتلك النتيجة رفع ضمك رصيده لـ 7 نقاط في المركز الخامس عشر فيما توقف رصيد الفيحاء عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر .