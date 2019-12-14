الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 بفوزه على الترجي التونسي

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تأهل الفريق الأول بنادي الهلال “بطل آسيا” لنصف نهائي كأس العالم للأندية للعام 2019 بعد فوزه مساء اليوم على نظيره الترجي التونسي “بطل أفريقيا”؛ بهدف وحيد بإمضاء الفرنسي بافتيمبي قوميز، وبهذا يواجه الهلال بطل كأس الليبتادورس “فلامينجو البرازيلي” في الدور المقبل.

بدأت المواجهة بفرصة مبكرة عند الدقيقة الثالثة من زمن المواجهة بعد تحضير متقن للكرة من سالم الدوسري بالرأس لزميله إدواردو لم يتعامل معها الأخير كما ينبغي.

بعد ذلك أحكم الهلال قبضته على وسط الملعب بفضل مهارة لاعبي الوسط، فيما كان الاعتماد الأكبر لفريق الترجي على الهجمات المرتدة والثقل الفني للمهاجم إبراهيما واتارا في خط المقدمة.

وقد سنحت فرصة هدف محققة للترجي بعد خطأ فادح من عبدالله المعيوف ليقتنصها واتارا ويمررها لأنيس البدري الذي سددها ضعيفة بجوار القائم الأيمن.

وعند الدقيقة 27 توغل إدواردو داخل منطقة الجزاء بعد تبادل للكرة بينه وبين كاريلو لينطلق حكم المواجهة ويعلن عن ركلة جزاء قبل أن يعلن حكم الراية حالة تسلل، وبالتالي ينهي خطورة الهجمة.

وبعدها بثلاث دقائق سدد “البدري” كرة ارتطمت بأحد مدافعي الهلال أنقذها عبدالله المعيوف.

وعند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي أنقذ المعز بن شريفية كرة كاريلو لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي مع تفوق هلالي واضح.

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق الهلالي لاسيما في بناء الهجمة مع استمرار لاعبي الترجي على أسلوب الضغط في ملعب الهلال مما فتح مساحات كبيرة في ملعبه.

وسنحت فرصة محققة عند الدقيقة 60 بعد تمريرة من إدواردو لم يتعامل معها عمر خريبين بالشكل الصحيح.

وعند الدقيقة 70 كانت نقطة التحول بعد التغيير العبقري الذي أجراه رازفان بإدخال الفرنسي قوميز بديلاً لكويلار وأعاد إدراردو لمركز المحور وقد آتى أكله بهدف مميز أحرزه قومير بمهارة عالية واضعاً فريقه في المقدمة.

وما بين الدقيقة 83 و85 تحصل محمد كنو على إنذازين مما استوجب طرده من الملعب بعد تدخلاته، ليكمل الهلال المواجهة بعشرة لاعبين، لتنتهي المواجهة بفوز هلالي مستحق بهدف وحيد عبر مهاجمه بافتيمبي قوميز.