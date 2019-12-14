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“الصحة” تعلن أكثر من 2900 وظيفة للسعوديين فقط

“الصحة” تعلن أكثر من 2900 وظيفة للسعوديين فقط
http://almnatiq.net/?p=809974
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، عن توفر 2942 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب -رجال ونساء- للسعوديين فقط.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن من يرغب بالتقدم على تلك الوظائف التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غداً الأحد 15 ديسمبر 2019 ولمدة 15 يوم.

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