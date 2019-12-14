“الصحة” تعلن أكثر من 2900 وظيفة للسعوديين فقط

أعلنت وزارة الصحة، عن توفر 2942 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب -رجال ونساء- للسعوديين فقط.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن من يرغب بالتقدم على تلك الوظائف التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غداً الأحد 15 ديسمبر 2019 ولمدة 15 يوم.
أعلنت وزارة الصحة، عن توفر 2942 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب -رجال ونساء- للسعوديين فقط.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن من يرغب بالتقدم على تلك الوظائف التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غداً الأحد 15 ديسمبر 2019 ولمدة 15 يوم.
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