“الصحة” تعلن أكثر من 2900 وظيفة للسعوديين فقط

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، عن توفر 2942 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب -رجال ونساء- للسعوديين فقط.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن من يرغب بالتقدم على تلك الوظائف التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غداً الأحد 15 ديسمبر 2019 ولمدة 15 يوم.