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الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها الأولى للمملكة:“سمعت كل أنواع الشائعات قبل أن أحضر”

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الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها الأولى للمملكة:“سمعت كل أنواع الشائعات قبل أن أحضر”

الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها الأولى للمملكة:“سمعت كل أنواع الشائعات قبل أن أحضر”
http://almnatiq.net/?p=809982
المناطق - الرياض

نشر حساب هيئة السياحة والتراث لقاءً مع الرحالة الكندية دينيس تحكي خلاله عن زيارتها للمملكة والأسر التي استقبلتها.

وقالت دينيس “أسعدني جداً قرار الحكومة السعودية بفتح أبواب المملكة للسياح، سمعت كل أنواع الشائعات، وقرأت في الصحف أشياء كثيرة لم أكن أصدقها، وأنا سعيدة للغاية لأنني قررت المجيء إلى هنا لأني رأيت عكس ذلك تماما”.

وأضافت دينيس “الشيء الذي فاجأني حقاً في السعودية هو أنه قبل مجيئي طالما اعتقدت أن المملكة عبارة عن صحراء، مدن كبيرة ومبان، لكنني دهشت وسررت، عندما اكتشفت أنها أكثر من ذلك”.

وتابعت “فضلت الإقامة مع السكان المحليين، لأني أردت تجربة الجوهر الحقيقي للبلد وطبيعة شعبها، وباعتباري امرأة تزور المملكة وحدها فالبلد آمنة جداً ، وحصلت على إجابات لجميع الأسئلة التي طرحتها، وفيما يتعلق بحرية المرأة تتمتع بكامل حريتها، حيث بإمكانها الآن قيادة السيارة ولها الخيار في ارتداء العباءة والحجاب حسب رغبتها”.

واختتمت الرحالة “لدى السعودية الكثير لتقدمه، إنها بلد جميل تحوي مناظر رائعة ومذهلة، كما أن الناس هنا لطيفون للغاية، أشكر الجميع في هذه البلد على مافعلوه لأجلي، أنا أحب المملكة العربية السعودية وأحب شعبها”.

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