قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات

المناطق - الرياض

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، أن قطر تسعى لشق الصف بين دول المقاطعة.

وخلال تغريدة له، قال قرقاش إن “التسريبات القطرية الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات”.

وأضاف الوزير “الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب”.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، قد صرح بأن هناك تقدمًا طفيفًا تحقق في سبيل حل أزمة بلاده مع دول المقاطعة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت، الأسبوع الماضي.