احدث الأخبار

قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات
أبرز المواد
 الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها الأولى للمملكة:“سمعت كل أنواع الشائعات قبل أن أحضر”
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم الأشواط النهائية لـ”الملواح”.. غداً الأحد وبعد غدٍ الاثنين
أبرز المواد
 نادي الإبل ووزارة البيئة يدعوان الملاّك إلى ضرورة ترقيم الإبل إلكترونياً
أبرز المواد
 “الصحة” تعلن أكثر من 2900 وظيفة للسعوديين فقط
أبرز المواد
 الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 بفوزه على الترجي التونسي
أبرز المواد
 جسر الملك فهد يمنح أبناء الشهداء خصمًا بقيمة 50% ومسارًا مخصصًا لإنهاء إجراءات سفرهم
أبرز المواد
 بهدفين في شباك الفيحاء .. ضمك يحقق ثاني انتصاراته
أبرز المواد
 ثنائية صلاح تعزز صدارة ليفربول للدوري
أبرز المواد
 السفارة في الهند تحذر السعوديين من المظاهرات
أبرز المواد
 تعليم تبوك يتابع الانضباط المدرسي ونواتج التعلم عبر زيارات ميدانية إشرافية لمدارس المنطقة
منطقة تبوك
 كوريا الشمالية تعلن إجراء “تجربة حاسمة” في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية
أبرز المواد
قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات

قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات

أبرز المواد
الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها الأولى للمملكة:“سمعت كل أنواع الشائعات قبل أن أحضر”

الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها الأولى للمملكة:“سمعت كل أنواع الشائعات قبل أن أحضر”

أبرز المواد
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم الأشواط النهائية لـ”الملواح”.. غداً الأحد وبعد غدٍ الاثنين

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم الأشواط النهائية لـ”الملواح”.. غداً الأحد وبعد غدٍ الاثنين

أبرز المواد
نادي الإبل ووزارة البيئة يدعوان الملاّك إلى ضرورة ترقيم الإبل إلكترونياً

نادي الإبل ووزارة البيئة يدعوان الملاّك إلى ضرورة ترقيم الإبل إلكترونياً

أبرز المواد

قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات

قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات
http://almnatiq.net/?p=809985
المناطق - الرياض

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، أن قطر تسعى لشق الصف بين دول المقاطعة.

وخلال تغريدة له، قال قرقاش إن “التسريبات القطرية الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات”.

وأضاف الوزير “الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب”.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، قد صرح بأن هناك تقدمًا طفيفًا تحقق في سبيل حل أزمة بلاده مع دول المقاطعة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت، الأسبوع الماضي.

روابط ذات صلة

الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها الأولى للمملكة:“سمعت كل أنواع الشائعات قبل أن أحضر”

الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها الأولى للمملكة:“سمعت كل أنواع الشائعات قبل أن أحضر”
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم الأشواط النهائية لـ”الملواح”.. غداً الأحد وبعد غدٍ الاثنين

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم الأشواط النهائية لـ”الملواح”.. غداً الأحد وبعد غدٍ الاثنين
نادي الإبل ووزارة البيئة يدعوان الملاّك إلى ضرورة ترقيم الإبل إلكترونياً

نادي الإبل ووزارة البيئة يدعوان الملاّك إلى ضرورة ترقيم الإبل إلكترونياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*