احدث الأخبار

السلطة المحلية بذمار اليمنية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم مليشيا الحوثية الإرهابية
أبرز المواد
 الزعاق: هطول أمطار من الأحد حتى الأربعاء على عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات
أبرز المواد
 الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها الأولى للمملكة:“سمعت كل أنواع الشائعات قبل أن أحضر”
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم الأشواط النهائية لـ”الملواح”.. غداً الأحد وبعد غدٍ الاثنين
أبرز المواد
 نادي الإبل ووزارة البيئة يدعوان الملاّك إلى ضرورة ترقيم الإبل إلكترونياً
أبرز المواد
 “الصحة” تعلن أكثر من 2900 وظيفة للسعوديين فقط
أبرز المواد
 الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 بفوزه على الترجي التونسي
أبرز المواد
 جسر الملك فهد يمنح أبناء الشهداء خصمًا بقيمة 50% ومسارًا مخصصًا لإنهاء إجراءات سفرهم
أبرز المواد
 بهدفين في شباك الفيحاء .. ضمك يحقق ثاني انتصاراته
أبرز المواد
 ثنائية صلاح تعزز صدارة ليفربول للدوري
أبرز المواد
 السفارة في الهند تحذر السعوديين من المظاهرات
أبرز المواد
السلطة المحلية بذمار اليمنية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم مليشيا الحوثية الإرهابية

السلطة المحلية بذمار اليمنية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم مليشيا الحوثية الإرهابية

أبرز المواد
الزعاق: هطول أمطار من الأحد حتى الأربعاء على عدد من مناطق المملكة

الزعاق: هطول أمطار من الأحد حتى الأربعاء على عدد من مناطق المملكة

أبرز المواد
قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات

قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات

أبرز المواد
الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها الأولى للمملكة:“سمعت كل أنواع الشائعات قبل أن أحضر”

الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها الأولى للمملكة:“سمعت كل أنواع الشائعات قبل أن أحضر”

أبرز المواد

الزعاق: هطول أمطار من الأحد حتى الأربعاء على عدد من مناطق المملكة

الزعاق: هطول أمطار من الأحد حتى الأربعاء على عدد من مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=809987
المناطق - الرياض

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، تشكُّل سحب مبشرة على معظم مناطق المملكة، غدًا الأحد حتى الأربعاء المقبل.

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تشير التوقعات إلى تشكلات سُحُبيّة مبشّرة على الشمالية والشرقية والوسطى والجنوبية ناحية (الحدود الشمالية ـ تبوك ـ الجوف ـ الحفر ـ القصيم ـ الزلفي ـ المجمعة ـ الغاط ـ الصمان ـ الرياض ـ الدوادمي ـ الطائف)، لافتًا إلى أن هذه التشكلات تمتد إلى (رنية ـ بيشه ـ الباحة ـ عسير ـ جازان)، وذلك من الغد الأحد، إلى الأربعاء.

في السياق ذاته، نبّهت «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة» إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، اليوم السبت، في عدد من المناطق.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن منطقة مكة المكرمة (الطائف، العرضيات، الموية، تربة، رنية، ميسان)، تشهد هطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية.

كما تتعرض منطقة المدينة المنورة (الحناكية، المدينة المنورة، المهد، بدر، وادي الفرع) إلى هطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

أما منطقة الرياض (الأفلاج، الحريق، الخرج، الدوادمي، السليل، العاصمة الرياض، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، عفيف، مرات، وادي الدواسر)، فتشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة 11 مساءً.

وتشهد منطقة الباحة (العقيق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد) هطول أمطار رعدية تصحبها رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

أمّا منطقة عسير (أبها، أحد رفيدة، النماص، بيشة، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب)، فتتعرض إلى هطول أمطار رعدية تصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

بينما تشهد منطقة جازان (أبوعريش، الدائر، الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب) هطول أمطار رعدية تصحبها رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

روابط ذات صلة

السلطة المحلية بذمار اليمنية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم مليشيا الحوثية الإرهابية

السلطة المحلية بذمار اليمنية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم مليشيا الحوثية الإرهابية
قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات

قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات
الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها الأولى للمملكة:“سمعت كل أنواع الشائعات قبل أن أحضر”

الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها الأولى للمملكة:“سمعت كل أنواع الشائعات قبل أن أحضر”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*