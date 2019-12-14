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السلطة المحلية بذمار اليمنية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم مليشيا الحوثية الإرهابية

السلطة المحلية بذمار اليمنية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم مليشيا الحوثية الإرهابية

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السلطة المحلية بذمار اليمنية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم مليشيا الحوثية الإرهابية

السلطة المحلية بذمار اليمنية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم مليشيا الحوثية الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=809989
المناطق - الرياض

طالبت السلطة المحلية بمحافظة ذمار اليمنية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن غريفيث ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي بممارسة الضغوطات على مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف جرائمها ضد الأهالي في قرية المصاقرة بشكل فوري واتخاذ موقف حازم وجاد لمنع استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية، التي تقوم بها المليشيا الانقلابية بحق سكان المحافظة بشكل يومي.
جاء ذلك في بيان للسلطات استنكرت فيه بشدة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بحق أبناء قرية المصاقرة بمديرية الحداء، وقصفها العنيف لمنازلهم، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأهالي وتدمير وإحراق منازل عدة، إضافة إلى مداهمة واعتقال أكثر من 120 مدنيًا أغلبهم من الأطفال.
وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في قرية المصاقرة منذ يوم الأربعاء الماضي هي جرائم حرب تنافي كل المبادئ والقيم القبلية وتنتهك كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية التي تجرم استهداف المدنيين وترويع الآمنين.
وحثت السلطات السكان المحليين في ذمار على الوقوف صفًا واحدًا في وجه المليشيات الانقلابية والتصدي لجرائمها والتمسك بخيار المقاومة بوصفه الخيار الأمثل لوقف جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها.

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