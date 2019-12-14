احدث الأخبار

373 ألف سعودي وسعودية استفادوا من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية
أبرز المواد
 تركيا توسع وجودها العسكري في قطر
أبرز المواد
 السلطة المحلية بذمار اليمنية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم مليشيا الحوثية الإرهابية
أبرز المواد
 الزعاق: هطول أمطار من الأحد حتى الأربعاء على عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات
أبرز المواد
 الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها الأولى للمملكة:“سمعت كل أنواع الشائعات قبل أن أحضر”
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم الأشواط النهائية لـ”الملواح”.. غداً الأحد وبعد غدٍ الاثنين
أبرز المواد
 نادي الإبل ووزارة البيئة يدعوان الملاّك إلى ضرورة ترقيم الإبل إلكترونياً
أبرز المواد
 “الصحة” تعلن أكثر من 2900 وظيفة للسعوديين فقط
أبرز المواد
 الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 بفوزه على الترجي التونسي
أبرز المواد
 جسر الملك فهد يمنح أبناء الشهداء خصمًا بقيمة 50% ومسارًا مخصصًا لإنهاء إجراءات سفرهم
أبرز المواد
 بهدفين في شباك الفيحاء .. ضمك يحقق ثاني انتصاراته
أبرز المواد
373 ألف سعودي وسعودية استفادوا من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية

373 ألف سعودي وسعودية استفادوا من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية

أبرز المواد
تركيا توسع وجودها العسكري في قطر

تركيا توسع وجودها العسكري في قطر

أبرز المواد
السلطة المحلية بذمار اليمنية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم مليشيا الحوثية الإرهابية

السلطة المحلية بذمار اليمنية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم مليشيا الحوثية الإرهابية

أبرز المواد
الزعاق: هطول أمطار من الأحد حتى الأربعاء على عدد من مناطق المملكة

الزعاق: هطول أمطار من الأحد حتى الأربعاء على عدد من مناطق المملكة

أبرز المواد

373 ألف سعودي وسعودية استفادوا من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية

373 ألف سعودي وسعودية استفادوا من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية
http://almnatiq.net/?p=809994
المناطق - الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن استفادت 373 ألف سعودي وسعودية من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019م .

ويستخدم الصندوق 4 قنوات لتوظيف السعوديين والسعوديات بالشراكة مع القطاع الخاص، هي فروع الصندوق الـ 22 المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وكذلك التوظيف من خلال مراكز التوظيف والتأهيل، ومراكز التوظيف عن بعد.

كما يقدم الصندوق عدد من البرامج والمبادرات لدعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، من بينها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامجي حافز البحث عن عمل، وصعوبة البحث عن عمل، ودعم نمو التوطين في المنشآت ودعم العمل الحر، ودعم العمل الجزئي.

ويعمل “هدف” على تعزيز ومساندة سياسات سوق العمل وزيادة نسبة التوطين وعدد الملتحقين الجدد من المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتتواءم مع مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 م، وكذلك مع المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل.

وجدد الصندوق دعوته، لأبناء وبنات الوطن، للاستفادة والتعرف على برامجه وخدماته عبر زيارة أحد فروعه المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة، أو زيارة موقع الصندوق الالكتروني Www.hrdf.org.sa أو حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 920020301 

روابط ذات صلة

تركيا توسع وجودها العسكري في قطر

تركيا توسع وجودها العسكري في قطر
السلطة المحلية بذمار اليمنية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم مليشيا الحوثية الإرهابية

السلطة المحلية بذمار اليمنية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم مليشيا الحوثية الإرهابية
الزعاق: هطول أمطار من الأحد حتى الأربعاء على عدد من مناطق المملكة

الزعاق: هطول أمطار من الأحد حتى الأربعاء على عدد من مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*