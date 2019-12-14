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خادم الحرمين الشريفين يهنئ في اتصال هاتفي “تبون” لفوزه بالانتخابات الرئاسية الجزائرية

خادم الحرمين الشريفين يهنئ في اتصال هاتفي “تبون” لفوزه بالانتخابات الرئاسية الجزائرية

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خادم الحرمين الشريفين يهنئ في اتصال هاتفي “تبون” لفوزه بالانتخابات الرئاسية الجزائرية

خادم الحرمين الشريفين يهنئ في اتصال هاتفي “تبون” لفوزه بالانتخابات الرئاسية الجزائرية
http://almnatiq.net/?p=810000
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة السيد عبد المجيد تبون هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق ولشعب الجزائر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
بدوره، أعرب فخامة السيد عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

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