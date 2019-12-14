مدرب الهلال: فوزنا على الترجي التونسي كان مستحقًا وكنا الأكثر سيطرة

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أكد المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو أن فوز فريقه على الترجي التونسي كان مستحقًا وكنا الأكثر سيطرة على مجريات اللعب، مشيرًا إلى أن فريقه ارتكب بعض الأخطاء وسمحنا للترجي بصنع بعض الفرص.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمدرب بعد المباراة التي تغلب فيها الهلال السعودي على الترجي التونسي 1 – 0 اليوم في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2019 ليتأهل إلى الدور قبل النهائي الذي يلتقي فيه فريق فلامنجو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل، مبينًا أن المباراة كانت صعبة وأمام فريق منظم دفاعيًا وقوي لكننا حققنا الفوز وتأهلنا للدور التالي.

وقال مدرب الهلال لوشيسكو: إن المال وحده لا يكفي لبناء فريق وإنما هو أحد العناصر لبناء الفريق إلى جانب الجد والعمل المتواصل والإصرار، وكان الشعباني قال في المؤتمر الصحفي الذي سبق مؤتمر لوشيسكو إن فريقه والفرق الأفريقية لا تملك الإمكانيات المالية الضخمة التي تمكنها من جلب نجوم عالميين لتدعيم صفوفها، مشيرًا إلى أن الإمكانيات الفردية للاعبي الهلال الأجانب صنعت الفارق.

وأضاف لوشيسكو: “المال يمنح الفرصة وهو أحد العناصر لبناء الفريق ولكن الأداء والنتائج تعتمد على أشياء أخرى مثل الجهد والإصرار وليس على المال فقط”.

وأكد لوشيسكو أنه لم يكن يعلم ما هي خطة الترجي ولكننا تصدينا لمحاولاتهم بفضل التنظيم ، ثم فرضنا أسلوبنا على اللعب وغيرنا اتجاه اللعب وصنعنا العديد من الفرص المميزة للتسجيل.