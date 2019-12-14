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النيابة السودانية تُطالب بإعدام البشير بعد تعديل قانوني

النيابة السودانية تُطالب بإعدام البشير بعد تعديل قانوني
http://almnatiq.net/?p=810008
المناطق - الرياض

لفت النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، اليوم السبت، إلى وجود احتمالية بتوقيع حكم الإعدام على الرئيس المعزول عمر البشير.

وطالب النائب العام في هذا الصدد بتعديل قانوني يسمح بتنفيذ هذا الحكم في حال صدوره.

وجاءت تصريحات النائب العام بعد ساعات من صدور الحكم بسجن البشير عامين ومصادرة الأموال المضبوطة بمنزله لحظة سقوط حكمه في 11 أبريل الماضي.

ومازالت التحقيقات جارية في جرائم :قتل المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، والاغتصاب، والتعذيب، والاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات.

ويطالب النائب العام بتعديل المواد ”27، 2، 33، و48“ من القانون الجنائي لسنة 1991، لجواز تنفيذ هذا الحكم حال صدوره.

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