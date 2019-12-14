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الفيصلي يتغلب على الاتحاد بهدفين ويصعد للخامس

الفيصلي يتغلب على الاتحاد بهدفين ويصعد للخامس
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المناطق - الرياض

تغلب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الاتحاد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد الشوط الأول هدفًا وحيدًا للفيصلي في الدقيقة 43 بقدم اللاعب وليام الفيس بعد تلقيه عرضية حولها بقدمه في شباك فواز القرني. فيما غابت الفرص الحقيقية في هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 51 أدرك حمدان الشمراني هدف التعادل للاتحاد برأسية أسكنها الشباك.

وعند الدقيقة 85 أضاف خالد الغامدي الهدف الثاني للفيصلي بعد تلقيه كرة أمام المرمى الخالي ليضع الكرة داخل شباك فواز القرني.

شهدت المباراة طردًا بالبطاقة الحمراء للاعب الاتحاد حمدان الشمراني إثر تدخله العنيف عند الدقيقة 73.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الفيصلي إلى 20 نقطة في المركز الخامس ويبقى الاتحاد على رصيده السابق 12 نقطة في المركز 13.

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