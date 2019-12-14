مواجهات بين الشرطة والمحتجين في بيروت

المناطق - بيروت

أجرى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اتصالا هاتفيا بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، دعاه خلاله لزيارة البلاد ورحب الأخير بالدعوة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وبعد ما يقارب الشهرين على اندلاع الاحتجاجات في شتى مدن وأنحاء لبنان، طالب من خلالها المتظاهرون بـ”إسقاط النظام” ومحاسبة الفاسدين، أجرى عون اتصالا هاتفيا بأمير قطر أطلعه فيه على آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وفقا للوكالة القطرية.

ودعا الرئيس اللبناني الشيخ تميم بن حمد لزيارة بلاده ورحب الأخير بالدعوة، رغم الأوضاع غير المستقرة التي يشهدها لبنان.

وشهدت احتجاجات السبت في بيروت، تصعيدا إثر هجوم عدد من الملثمين على المتظاهرين في ساحات العاصمة الرئيسية واعتدائهم على عدد منهم، وتهجمهم على قوى الأمن.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عدة من بيروت مواجهات بين المحتجين وحرس مجلس النواب، إذ قامت الشرطة بأطلاق الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين.

وأسفر ضغط الشارع عن استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري، وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، قبل أن تشهد البلاد شدا وجذبا حول هوية الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة إلى جانب خلافات حول مكونات هذه الحكومة وطبيعتها.