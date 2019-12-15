124 ألف زائر ينهلون المعرفة من 350 ألف عنوان في معرض جدة للكتاب

124 ألف زائر ينهلون المعرفة من 350 ألف عنوان في معرض جدة للكتاب

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124 ألف زائر ينهلون المعرفة من 350 ألف عنوان في معرض جدة للكتاب

124 ألف زائر ينهلون المعرفة من 350 ألف عنوان في معرض جدة للكتاب
http://almnatiq.net/?p=810028
المناطق -الرياض

سجّل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة توافد 124068 زائراً من مختلف شرائح المجتمع، منذ انطلاقته وحتى مساء اليوم السبت، وسط أجواء ثقافية اتسمت بالتنوع والإثراء المعرفي، والمشاركة الفاعلة في ظل تنافس ٤٠٠ دار نشر محلية وعربية وعالمية.
وغطّى المعرض مشاركة ٤٠ دولة حول العالم حيث يتربع على مساحة تبلغ ٣٠،٠٠٠ متر مربع بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة، ملبياً لأذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي.
يذكر أن معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة يحمل ٣٥٠ ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة، فيما تحدد صعود ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب ضمن فعاليات المعرض، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي مميز عبر 50 فعالية منوعة.

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