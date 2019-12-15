احدث الأخبار

تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب
أبرز المواد
 3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس
أبرز المواد
 رئيس اتحاد الفروسية: الفارس السعودي رقم صعب في المنافسات الدولية
أبرز المواد
 الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تيرني لمدة 3 أشهر
أبرز المواد
 السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء
أبرز المواد
 ليستر سيتي ييقع في فخ التعادل وتشيلسي يواصل نزيف النقاط
أبرز المواد
 من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟
أبرز المواد
 مزيج من المتعة والحماسة.. مشاعر وأجواء يهديها مهرجان الدرعيّة للفروسيّة لجماهيره
أبرز المواد
 نيابة عن خام الحرمين.. الأمير خالد الفيصل يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
أبرز المواد
 124 ألف زائر ينهلون المعرفة من 350 ألف عنوان في معرض جدة للكتاب
أبرز المواد
 أمراض خطيرة تهدد حياتك.. والسبب “نفسي”
أبرز المواد
 ظنوا أن تمساحا قتله.. فاكتشفوا “السبب الصادم”
أبرز المواد
تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب

تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب

أبرز المواد
3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس

3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس

أبرز المواد
رئيس اتحاد الفروسية: الفارس السعودي رقم صعب في المنافسات الدولية

رئيس اتحاد الفروسية: الفارس السعودي رقم صعب في المنافسات الدولية

أبرز المواد
الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تيرني لمدة 3 أشهر

الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تيرني لمدة 3 أشهر

أبرز المواد

من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟

من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟
http://almnatiq.net/?p=810038
المناطق - الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الأشخاص المخولين بالتعريف بالراغبين في إصدار بطاقة الهوية الوطنية لأول مرة، مشيرة إلى أن الأب بإمكانه التعريف بابنه إلكترونياً.

وكشفت «الأحوال المدنية» أن الأشخاص المخولين بذلك هم: الأب، الأم، الأخ، الأخت، العم، الخال، الخالة، الجد، الجدة، العمة، ابن العم، ابنة العم، ابن الخال، الوكيل الشرعي.

واشترطت «الأحوال المدنية» في الشخص «المُعرِّف» أن يكون قد أكمل سن الـ18 عاما، ويحمل بطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنه في حال عدم وجود أقارب، تتم الاستعانة بشاهدين سعوديين.

روابط ذات صلة

تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب

تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب
3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس

3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس
رئيس اتحاد الفروسية: الفارس السعودي رقم صعب في المنافسات الدولية

رئيس اتحاد الفروسية: الفارس السعودي رقم صعب في المنافسات الدولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*