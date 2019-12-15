ليستر سيتي ييقع في فخ التعادل وتشيلسي يواصل نزيف النقاط

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أهدر ليستر سيتي نقطتين ثمينتين بالتعادل 1-1 على أرضه مع نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بينما قفز شيفيلد يونايتد، الوافد الجديد، إلى المركز الخامس.

وتوقفت سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية لفريق ليستر لكنه بقي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 17 مباراة وبفارق عشر نقاط عن ليفربول المتصدر الذي فاز 2-صفر على واتفورد في وقت سابق الأحد.

ومنح تيمو بوكي التقدم بهدف لنوريتش في الدقيقة 25 قبل أن يفشل الحارس تيم كرول في إبعاد ضربة رأس من جيمي فاردي ليضع الكرة بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 37.

وأهدر فاردي أكثر من فرصة لتسجيل هدف الفوز كما تصدى ريكاردو بيريرا مدافع ليستر لتسديدة بوكي لتنتهي المباراة بالتعادل.

وقال بوكي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “أنا سعيد. من الصعب اللعب في ضيافة ليستر، ويمر المنافس بفترة رائعة”.

وأضاف المهاجم الفنلندي “أنا سعيد بالعودة إلى تسجيل الأهداف. حصلنا على بعض النقاط مؤخرا لكن نحتاج إلى بدء الفوز بالمباريات”.

وأشاد بريندان رودجرز مدرب ليستر بلاعبيه رغم التعثر.

وقال رودجرز “أعتقد أن الفريق أظهر عقلية رائعة. عندما تمر بسلسلة انتصارات، تعتقد أنك ستفوز بكل مباراة لكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة”.

وسجل جون فليك لاعب الوسط هدفين في الشوط الثاني ليفوز شيفيلد 2-صفر على أستون فيلا، الذي أهدر ركلة جزاء بواسطة جاك جريليش، ليتقدم الفائز إلى المركز الخامس في المسابقة.

وأصبح رصيد شيفيلد 25 نقطة من 17 مباراة بينما يملك أستون فيلا 15 نقطة ويحتل المركز 17، وبفارق الأهداف عن ساوثامبتون.

ومني تشيلسي بهزيمة مفاجئة على أرضه 1-صفر أمام بورنموث.

وسجل دان جوسلينج هدف بورنموث المباراة الوحيد في الدقيقة 84 ورغم إلغاء الهدف في البداية تدخل نظام حكم الفيديو المساعد وأكد صحة الهدف ليحقق الفريق المتعثر فوزا ثمينا.

وهذه الهزيمة الرابعة لتشيلسي في خمس مباريات بالدوري لكنه يبقى في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

وحقق وست هام يونايتد فوزا ثمينا 1-صفر خارج أرضه على ساوثامبتون، القابع في منطقة الهبوط، بفضل هدف من سيباستيان ألير الذي أنهى صياما دام 636 دقيقة عن هز الشباك.

كما فاز بيرنلي 1-صفر على نيوكاسل يونايتد بفضل ضربة رأس من كريس وود قبل مرور ساعة من اللعب بقليل ليحقق انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم متتالية.