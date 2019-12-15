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السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء

السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء
http://almnatiq.net/?p=810042
المناطق - الرياض

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.

واطلع الرئيس المصري خلال جولته على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدان، وتضم 4 كليات، وهي الألســـن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.

وبدأت عمليات الإنشاء لجامعة الملك سلمان الدولية، في يوليو 2017، ومن المقرر أن تنتهي في مارس 2020، وهي موزعة على 3 فروع في محافظة جنوب سيناء، بمدن الطور وشرم الشيخ، ورأس سدر.

وتضم الجامعة في مرحلتها الأولى إجمالي 10 كليات، ومن المقرر إضافة 5 كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري، ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيسي بمدينة الطور.

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