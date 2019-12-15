احدث الأخبار

الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تيرني لمدة 3 أشهر
أبرز المواد
 السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء
أبرز المواد
 ليستر سيتي ييقع في فخ التعادل وتشيلسي يواصل نزيف النقاط
أبرز المواد
 من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟
أبرز المواد
 مزيج من المتعة والحماسة.. مشاعر وأجواء يهديها مهرجان الدرعيّة للفروسيّة لجماهيره
أبرز المواد
 نيابة عن خام الحرمين.. الأمير خالد الفيصل يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
أبرز المواد
 124 ألف زائر ينهلون المعرفة من 350 ألف عنوان في معرض جدة للكتاب
أبرز المواد
 أمراض خطيرة تهدد حياتك.. والسبب “نفسي”
أبرز المواد
 ظنوا أن تمساحا قتله.. فاكتشفوا “السبب الصادم”
أبرز المواد
 تحذير طبي.. قصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية
أبرز المواد
 جوجل تكشف عن وظيفة مفيدة في خدمة “جي ميل”
أبرز المواد
 زائر صيني: اعتماد العرب على الصقور تجربة وعادة للصينيين الأوائل
أبرز المواد
الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تيرني لمدة 3 أشهر

الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تيرني لمدة 3 أشهر

أبرز المواد
السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء

السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء

أبرز المواد
ليستر سيتي ييقع في فخ التعادل وتشيلسي يواصل نزيف النقاط

ليستر سيتي ييقع في فخ التعادل وتشيلسي يواصل نزيف النقاط

أبرز المواد
من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟

من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟

أبرز المواد

الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تيرني لمدة 3 أشهر

الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تيرني لمدة 3 أشهر
http://almnatiq.net/?p=810043
المناطق - الرياض

يغيب كيران تيرني مدافع نادي أرسنال الإنجليزي عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر بسبب خلع في الكتف.

وأعلن أرسنال، السبت، أن تيرني، الظهير الأيسر لـ” المدفجعية” سوف يخضع لجراحة الأسبوع المقبل وبعد ذلك سيبدأ عملية إعادة تأهيل تستمر قرابة 3 أشهر.

وأصيب اللاعب الدولي الاسكتلندي خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الإثنين الماضي فاز فيها أرسنال على وست هام.

وسجل أرسنال ثلاثة أهداف في غضون تسع دقائق بالشوط الثاني ليحوّل تأخره إلى فوز بـ 3-1 على وست هام.

وخسر وست هام للمرة الثالثة على التوالي على أرضه ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السادس عشر وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط بينما أصبح أرسنال تاسعا وله 22 نقطة من 16 مباراة.

وانضم كيران تيرني إلى أرسنال قادما من سيلتيك خلال فترة الانتقالات لكنه غاب أيضا عن بداية الموسم بسبب مشكلة في الفخذ.

روابط ذات صلة

السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء

السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء
ليستر سيتي ييقع في فخ التعادل وتشيلسي يواصل نزيف النقاط

ليستر سيتي ييقع في فخ التعادل وتشيلسي يواصل نزيف النقاط
من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟

من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*