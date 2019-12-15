احدث الأخبار

تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب
أبرز المواد
 3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس
أبرز المواد
 رئيس اتحاد الفروسية: الفارس السعودي رقم صعب في المنافسات الدولية
أبرز المواد
 الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تيرني لمدة 3 أشهر
أبرز المواد
 السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء
أبرز المواد
 ليستر سيتي ييقع في فخ التعادل وتشيلسي يواصل نزيف النقاط
أبرز المواد
 من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟
أبرز المواد
 مزيج من المتعة والحماسة.. مشاعر وأجواء يهديها مهرجان الدرعيّة للفروسيّة لجماهيره
أبرز المواد
 نيابة عن خام الحرمين.. الأمير خالد الفيصل يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
أبرز المواد
 124 ألف زائر ينهلون المعرفة من 350 ألف عنوان في معرض جدة للكتاب
أبرز المواد
 أمراض خطيرة تهدد حياتك.. والسبب “نفسي”
أبرز المواد
 ظنوا أن تمساحا قتله.. فاكتشفوا “السبب الصادم”
أبرز المواد
تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب

تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب

أبرز المواد
3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس

3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس

أبرز المواد
رئيس اتحاد الفروسية: الفارس السعودي رقم صعب في المنافسات الدولية

رئيس اتحاد الفروسية: الفارس السعودي رقم صعب في المنافسات الدولية

أبرز المواد
الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تيرني لمدة 3 أشهر

الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تيرني لمدة 3 أشهر

أبرز المواد

تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب

تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب
http://almnatiq.net/?p=810056
المناطق - الرياض

تجدد التوتر في العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن اعتدى أشخاص يرتدون ملابس سوداء على المتظاهرين، مما أدى إلى تجدد المواجهات مع قوات مكافحة الشغب.

وكان قد شهد وسط بيروت بعد ظهر السبت مواجهات بين شبان مناوئين للمتظاهرين ضد الطبقة السياسية، وقوات الأمن التي تعرض عناصرها للرشق بالحجارة والمفرقعات المشتعلة، قبل أن ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وهاجم عشرات الشبان القادمين سيرا من منطقة الخندق الغميق وسط بيروت القريب، حيث عملوا على تخريب لافتات رفعها المتظاهرون في وقت سابق وحرقها في وسط الطريق.

ثم حاولوا دخول خيم موضوعة في ساحة الشهداء، مرددين هتافات “شيعة شيعة”، وفق ما نقلت شاشات تلفزة محلية.

وإثر ذلك، تدخلت قوات الأمن لمنعهم من التخريب، قبل أن تشهد الساحة عمليات كر وفر بين الطرفين، تطورت ببدء الشبان رمي عناصر الأمن بالحجارة ومفرقعات نارية ثقيلة وإطلاق الشتائم، وفق ما أفاد مصور وكالة فرانس برس.

وعمدت قوات مكافحة الشغب إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وتمكنت من دفعهم للعودة إلى المنطقة التي قدموا منها، بينما أصيب متظاهرون بالقرب من البرلمان بحالات اختناق.

روابط ذات صلة

3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس

3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس
رئيس اتحاد الفروسية: الفارس السعودي رقم صعب في المنافسات الدولية

رئيس اتحاد الفروسية: الفارس السعودي رقم صعب في المنافسات الدولية
الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تيرني لمدة 3 أشهر

الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تيرني لمدة 3 أشهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*