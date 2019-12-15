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فرنسا.. سيول ورياح عاتية تغرق عشرات آلاف المنازل بالظلام

فرنسا.. سيول ورياح عاتية تغرق عشرات آلاف المنازل بالظلام
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المناطق - الرياض

لقي رجل مصرعه وأصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح وتمّ إجلاء نحو 600 شخص في جنوب غرب فرنسا بسبب رياح عاتية ضربت ليل الخميس-الجمعة ساحل جنوب غرب فرنسا وتسببت بانقطاع الكهرباء عن نحو 40 ألف منزل، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت فرق الإطفاء إنّ سائق سيارة يبلغ من العمر 70 عاماً لقي مصرعه ظهر الجمعة على طريق في إقليم الباسك عندما اصطدمت سيارته بشجرة سقطت على الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت أنّ خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح نتيجة سقوط أشجار على سياراتهم بينهم اثنان في حالة خطرة.

وفي إقليم لوت إي غارون فقد رجل سبعيني جرفته المياه حين خرج لإحضار بريده.

وفي قرية بيريوراد شاهد مصور في فرانس برس السيول وقد اجتاحت عدداً من المنازل.

وأعلنت شركة كهرباء فرنسا أنّ 40 ألف منزل لا تزال بدون كهرباء غالبيتها في جنوب غرب فرنسا.

وليل الخميس الجمعة، مع بلوغ الأحوال الجوية السيئة ذروتها، انقطع التيار الكهربائي عن 40 ألف منزل في هذه المناطق.

وعمدت السلطات في “إجراء احترازي” إلى إجلاء نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات صباح السبت.

وقال رجل متقاعد يدعى كريتسيان لوكالة فرانس برس “اصبحنا معتادين على ذلك الآن”.

وتابع “وضعنا كل شيء في المستويات العليا وأخرجنا كل شيء من المرأب”.

وقال مسؤول في فرق الإنقاذ المحلية لفرانس برس إن مستويات المياه تنخفض ببطء في المنطقة، مشيرا إلى أن عمليات التنظيف قد تبدأ الأحد على الأرجح.

ووضعت 23 منطقة تقع في جنوب غرب فرنسا وجبال الألب وشمال البلاد والبيرينيه المطلة على المحيط الأطلسي في حالة تأهب خشية تعرضها لرياح عاتية وفيضانات، في حين ضربت رياح تجاوزت سرعتها 200 كلم في الساعة جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط.

ودعت السلطات منظمي فعاليات رياضية في عدد من هذه المناطق إلى إلغائها.

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