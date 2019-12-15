احدث الأخبار

الأرصاد :أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 فرنسا.. سيول ورياح عاتية تغرق عشرات آلاف المنازل بالظلام
أبرز المواد
 تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب
أبرز المواد
 3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس
أبرز المواد
 رئيس اتحاد الفروسية: الفارس السعودي رقم صعب في المنافسات الدولية
أبرز المواد
 الإصابة تحرم أرسنال من خدمات تيرني لمدة 3 أشهر
أبرز المواد
 السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء
أبرز المواد
 ليستر سيتي ييقع في فخ التعادل وتشيلسي يواصل نزيف النقاط
أبرز المواد
 من هم الأشخاص المخولون بالتعريف عنك عند إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة؟
أبرز المواد
 مزيج من المتعة والحماسة.. مشاعر وأجواء يهديها مهرجان الدرعيّة للفروسيّة لجماهيره
أبرز المواد
 نيابة عن خام الحرمين.. الأمير خالد الفيصل يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
أبرز المواد
 124 ألف زائر ينهلون المعرفة من 350 ألف عنوان في معرض جدة للكتاب
أبرز المواد
الأرصاد :أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

الأرصاد :أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

أبرز المواد
فرنسا.. سيول ورياح عاتية تغرق عشرات آلاف المنازل بالظلام

فرنسا.. سيول ورياح عاتية تغرق عشرات آلاف المنازل بالظلام

أبرز المواد
تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب

تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب

أبرز المواد
3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس

3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس

أبرز المواد

الأرصاد :أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

الأرصاد :أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=810062
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من مناطق القصيم ،تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير ،الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقيه بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

فرنسا.. سيول ورياح عاتية تغرق عشرات آلاف المنازل بالظلام

فرنسا.. سيول ورياح عاتية تغرق عشرات آلاف المنازل بالظلام
تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب

تجدد التوتر في بيروت بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب
3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس

3 صقور تتوج بلقب أجمل صقر في ختام مسابقة المزاين بمهرجان المؤسس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*