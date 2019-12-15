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مصرع شخصين إثر عاصفة في جنوب غربي فرنسا

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مصرع شخصين إثر عاصفة في جنوب غربي فرنسا

مصرع شخصين إثر عاصفة في جنوب غربي فرنسا
http://almnatiq.net/?p=810065
المناطق _ وكالات

أعلنت السطات الفرنسية مصرع شخصين وانقطاع الكهرباء عن عشرات الألاف من المنازل بسبب رياح عاتية وفيضانات ضربت ساحل جنوب غربي فرنسا.
من جهتها، ذكرت شركة كهرباء فرنسا استمرار انقطاع التيار عن 40 ألف منزل في جنوب غربي فرنسا.
وعمدت السلطات الفرنسية في وقت سابق إلى إجلاء نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على مقربة من الحدود مع أسبانيا؛ خشية حدوث فيضانات كإجراء احترازي.

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