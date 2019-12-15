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مصرع أربعة أشخاص ومحاصرة 14 آخرين إثر غرق منجم جنوب غربي الصين

مصرع أربعة أشخاص ومحاصرة 14 آخرين إثر غرق منجم جنوب غربي الصين
http://almnatiq.net/?p=810078
المناطق _ وكالات

لقي أربعة أشخاص مصرعهم فيما ما يزال 14 شخصًا محاصرين تحت الأرض بعد أن غمرت المياه منجم فحم في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
وأوضح مكتب إدارة الطوارئ في المقاطعة الصينية أمس أن فرق الإنقاذ تبذل قصارى جهودها في البحث عن المحاصرين، ويشارك ما يقرب من 200 شخص في جهود الإنقاذ.
وفشلت جهود تحديد مكان المحاصرين بسبب انقطاع الاتصالات في بعض مناطق المنجم، فيما استطاعت فرق الإنقاذ الدخول الى المنجم.

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