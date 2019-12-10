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أحوال حائل تقدم خدماتها في مركز التأهيل الشامل و قرية تربة و قرية جبله

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الجيش اليمني يعلن فرض سيطرته على مناطق جديدة في الضالع

الجيش اليمني يعلن فرض سيطرته على مناطق جديدة في الضالع

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أحوال حائل تقدم خدماتها في مركز التأهيل الشامل و قرية تربة و قرية جبله

أحوال حائل تقدم خدماتها في مركز التأهيل الشامل و قرية تربة و قرية جبله
http://almnatiq.net/?p=810096
المناطق _ حائل

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر ( الحقائب المتنقلة ) النسائية  + عربات  خلال حملة ( هويتي إنتمائي ) خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:
1- مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل اليوم الأحد بتاريخ 18-4-1441 لمدة يومين والفئة المستهدفة ( نساء ) , وكذلك مركز الحيانية بتاريخ  18-4-1441 هـ لمدة يوم والفئة المستهدفة ( رجال ) , وكذلك ثانوية السليمي بتاريخ اليوم 18-4-1441 هـ والفئة المستهدفة ( نساء ).
2-مركز جبلة بمنطقة حائل بتاريخ 19-4-1441 هـ لمدة يوم والفئة المستهدفة(رجال),وكذلك ثانوية القاعد بمنطقة حائل بتاريخ19-4-1441هـ
لمدة يوم والفئة المستهدفة ( نساء ).
3-مركز تربة بمنطقة حائل بتاريخ  20-4-1441 هـ لمدة يومين والفئة المستهدفة ( رجال ).

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