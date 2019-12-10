أحوال حائل تقدم خدماتها في مركز التأهيل الشامل و قرية تربة و قرية جبله

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تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر ( الحقائب المتنقلة ) النسائية + عربات خلال حملة ( هويتي إنتمائي ) خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:

1- مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل اليوم الأحد بتاريخ 18-4-1441 لمدة يومين والفئة المستهدفة ( نساء ) , وكذلك مركز الحيانية بتاريخ 18-4-1441 هـ لمدة يوم والفئة المستهدفة ( رجال ) , وكذلك ثانوية السليمي بتاريخ اليوم 18-4-1441 هـ والفئة المستهدفة ( نساء ).

2-مركز جبلة بمنطقة حائل بتاريخ 19-4-1441 هـ لمدة يوم والفئة المستهدفة(رجال),وكذلك ثانوية القاعد بمنطقة حائل بتاريخ19-4-1441هـ

لمدة يوم والفئة المستهدفة ( نساء ).

3-مركز تربة بمنطقة حائل بتاريخ 20-4-1441 هـ لمدة يومين والفئة المستهدفة ( رجال ).