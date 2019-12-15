مدني جازان : يرفع جاهزيته بعد ورود تحذيرات بهطول امطار وسيول ويهيب بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة

جازان _ فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لورود تنبيه من رئاسة الأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لهطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة وسيول ونشاط في الرياح السطحيه .

وتهيب المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.