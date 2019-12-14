تدشين مشروع نظافة متكامل يخدم محافظة الدلم

المناطق _ الدلم

دشنت بلدية محافظة الدلم العقد الجديد لمشروع النظافة والذي يمتد لمدة خمسة أعوام .

وأوضح رئيس البلدية المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن المشروع تم من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية وسيخدم محافظة الدلم والمراكز التابعة لها .

وأضاف أن المشروع سيوفر عدد كبير من عمال النظافة وتحديدا 210 عاملاً، اضافة الي 30 معدة وآلية تشمل: (ضواغط كبيرة، وضواغط صغيرة، ووايتات، ومكانس، وبوبكات، وقلابات وشيول)، وأيضا سيوفر عدد من السيارات للمراقبين لمتابعة أعمال النظافة بالمحافظة والمراكز التابعة لها .

وبين أن قيمة عقد مشرع النظافة الجديد بلغت (40.500.000)ريال وهذا المبلغ يؤكد أن الدولة توفر جميع مايحتاج الوطن والمواطن من خدمات تواكب رؤية 2030.

وأكد أن البلدية عازمة في تقديم المزيد من الجهود وأن إعتماد هذا المشروع المتكامل سيسهم في الارتقاء بأعمال النظافة العامة بالمحافظة .