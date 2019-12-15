زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب جنوب الفلبين

المناطق _ وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 6,8 درجات جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين، المنطقة ذاتها التي تعرضت لعدة هزّات أرضية أوقعت قتلى في أكتوبر الماضي.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال يقع جنوب مدينة دافاو المكتظة بالسكان، مشيرًا إلى احتمال سقوط ضحايا ووقوع أضرار ضئيل جراء الزلزال.

وأكد عدم وجود تهديد بحدوث موجات مد تسونامي.