احدث الأخبار

السيطرة على حريق في مخزن مجمع للقطاع النفطي بالكويت
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب جنوب الفلبين
أبرز المواد
 تدشين مشروع نظافة متكامل يخدم محافظة الدلم
منطقة الرياض
 مدني جازان : يرفع جاهزيته بعد ورود تحذيرات بهطول امطار وسيول ويهيب بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة
أبرز المواد
 أحوال حائل تقدم خدماتها في مركز التأهيل الشامل و قرية تربة و قرية جبله
منطقة حائل
 مصرع خبير ألغام حوثي وإثنين من الميليشيا في البيضاء
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده
أبرز المواد
 الجيش اليمني يعلن فرض سيطرته على مناطق جديدة في الضالع
أبرز المواد
 القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 8 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تطرح مشاريع بقيمة 416 مليون ريال في منصة “فرصة”
أبرز المواد
 مصرع أربعة أشخاص ومحاصرة 14 آخرين إثر غرق منجم جنوب غربي الصين
أبرز المواد
 سمو أمير المنطقة الشرقية ورئيس اتحاد السيارات يتوجان الفائزين في رالي الشرقية
أبرز المواد
السيطرة على حريق في مخزن مجمع للقطاع النفطي بالكويت

السيطرة على حريق في مخزن مجمع للقطاع النفطي بالكويت

أبرز المواد
زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب جنوب الفلبين

زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب جنوب الفلبين

أبرز المواد
تدشين مشروع نظافة متكامل يخدم محافظة الدلم

تدشين مشروع نظافة متكامل يخدم محافظة الدلم

منطقة الرياض
مدني جازان : يرفع جاهزيته بعد ورود تحذيرات بهطول امطار وسيول ويهيب بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة

مدني جازان : يرفع جاهزيته بعد ورود تحذيرات بهطول امطار وسيول ويهيب بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة

أبرز المواد

السيطرة على حريق في مخزن مجمع للقطاع النفطي بالكويت

السيطرة على حريق في مخزن مجمع للقطاع النفطي بالكويت
http://almnatiq.net/?p=810109
المناطق _ الكويت

سيطرت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية اليوم على حريق اندلع بأحد المخازن للآلات الميكانيكة في سرداب مبنى مجمع القطاع النفطي في الشويخ.
وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحفي أن الحريق تسبب في أضرار مادية بسيطة، ولا توجد أي إصابات.
وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل فريق تحقيق فني حسب الإجراءات المتبعة في المؤسسة للوقوف على ملابسات الحادث.

روابط ذات صلة

زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب جنوب الفلبين

زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب جنوب الفلبين
مدني جازان : يرفع جاهزيته بعد ورود تحذيرات بهطول امطار وسيول ويهيب بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة

مدني جازان : يرفع جاهزيته بعد ورود تحذيرات بهطول امطار وسيول ويهيب بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة
مصرع خبير ألغام حوثي وإثنين من الميليشيا في البيضاء

مصرع خبير ألغام حوثي وإثنين من الميليشيا في البيضاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*