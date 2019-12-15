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هيئة الإحصاء تُشارك في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في واشنطن

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هيئة الإحصاء تُشارك في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في واشنطن

هيئة الإحصاء تُشارك في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في واشنطن
http://almnatiq.net/?p=810112
المناطق _ الرياض

شاركت الهيئة العامة للإحصاء برئاسة معالي رئيس الهيئة الدكتور فهد التخيفي، في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لاستخراج ممثلات القوة الشرائيةPurchasing Power Parity (PPP) الذي عقد في مقر البنك الدولي في واشنطن .
وتضمن جدول أعمال مجلس إدارة البرنامج الخامس مناقشة عدد من المواضيع من أهمها تقرير البنك الدولي حول برنامج المقارنات الدولية دورة 2017، والذي سيقدم في اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للجنة الإحصائية بالأمم المتحدة والمقرر عقدها في مارس 2020، بالإضافة إلى تقرير الاجتماع الرابع للفريق الاستشاري الفني للبرنامج، والذي عقد في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2019 في مقر البنك الدولي في العاصمة واشنطن.
كما جرى مناقشة سياسة الوصول إلى البيانات وسياسة الأرشفة للبرنامج بما يحافظ على الخصوصية والسرية، من خلال التعرف على الأهداف والمبادئ التوجيهية والإجراءات الخاصة بأرشفة البيانات وكيفية الوصول إليها، وكذلك البيانات الوصفية المصاحبة لها، فضلاً عن التطبيق الرسمي للوصول إلى البيانات،واختتم الاجتماع بمناقشة سياسة تنقيح نتائج البرنامج، من خلال معرفة متطلبات تنقيح النتائج التي سبق نشرها عن البرنامج، وتوقيت التنقيحات والخطوات الواجب اتخاذها لإبلاغ المستخدمين بهذه التنقيحات.
الجدير بالذكر أنّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتألف من رؤساء ومديري وكبار الخبراء الإحصائيين في أحد عشر جهازا إحصائيا مشاركا في البرنامج، موزعين حسب المناطق الإقليمية التالية: أفريقيا (2)، وآسيا (2)، وجزر المحيط الهادئ (1)، وأمريكا اللاتينية (1)، ومنطقة البحر الكاريبي (1)، وغرب آسيا (1)، ورابطة الدول المستقلة (1)، والاتحاد الأوروبي (1)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (1) ، بالإضافة الى أعضاء يمثلون منظماتهم (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، فريق التنسيق المشترك بين الوكالات)، ومجموعة خبراء في مجالات أرقام المؤشرات، ومماثلات القوة الشرائية، وإحصاءات الأسعار، والحسابات القومية.

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