أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن الرقم الجديد التي تقدم من خلاله خدماتها الإخبارية والعلمية على (الواتس أب) حرصًا منها على استمرار الخدمة دون انقطاع، وأقرت الرقم الثابت ( 0114011999) رقمًا جديدًا لهذه الخدمة التي تقدم أخبار الدارة أولاً بأول، بما فيها من المناسبات العلمية والأنشطة المتخصصة ذات العلاقة.
وحثت الدارة المسجلين في الخدمة و الراغبين في التواصل المباشر والسريع معها أن يرسلوا كلمة “موافق” إلى الرقم الجديد.
دارة الملك عبدالعزيز تعلن الرقم الجديد لخدماتها
أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن الرقم الجديد التي تقدم من خلاله خدماتها الإخبارية والعلمية على (الواتس أب) حرصًا منها على استمرار الخدمة دون انقطاع، وأقرت الرقم الثابت ( 0114011999) رقمًا جديدًا لهذه الخدمة التي تقدم أخبار الدارة أولاً بأول، بما فيها من المناسبات العلمية والأنشطة المتخصصة ذات العلاقة.
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