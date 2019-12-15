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دارة الملك عبدالعزيز تعلن الرقم الجديد لخدماتها

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دارة الملك عبدالعزيز تعلن الرقم الجديد لخدماتها

دارة الملك عبدالعزيز تعلن الرقم الجديد لخدماتها
http://almnatiq.net/?p=810120

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن الرقم الجديد التي تقدم من خلاله خدماتها الإخبارية والعلمية على (الواتس أب) حرصًا منها على استمرار الخدمة دون انقطاع، وأقرت الرقم الثابت ( 0114011999) رقمًا جديدًا لهذه الخدمة التي تقدم أخبار الدارة أولاً بأول، بما فيها من المناسبات العلمية والأنشطة المتخصصة ذات العلاقة.
وحثت الدارة المسجلين في الخدمة و الراغبين في التواصل المباشر والسريع معها أن يرسلوا كلمة “موافق” إلى الرقم الجديد.

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