” سعود الطبية” تكرم 52 متميزًا بالمستشفى العام

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كرمت مدينة الملك سعود الطبية 52 متميزًا بالمستشفى العام، من بينهم 30 طبيبًا في مختلف الأقسام الطبية، وذلك ضمن مهرجان الإبداع والتميز صباح اليوم الأحد، تحت شعار” إحياء التواصل الطبي الفعال”.

وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي على أهمية مواصلة الجهود المبذولة في مواصلة مسيرة التنمية الصحية بالمدينة الطبية.

وعبر د.العنزي عن فخره بكفاءات مدينة الملك سعود الطبية، والذي يعتبرها الكثير “منجمًا” للكفاءات المتميزة على مستوى القطاع الصحي بالمملكة، مشيدًا بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في كافة أقسام المستشفى العام.