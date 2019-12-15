أمانة الشرقية تحصد جائزة أفضل مُقدم خدمات إبداعية في «ملتقى التجارة الالكترونية»

وأنهت أمانة المنطقة الشرقية مساء أمس السبت، مشاركتها في ملتقى التجارة الالكترونية، والتي استقبلت خلالها الزوار من مستثمرين ورواد أعمال ومهتمين في مجال الاستثمار، فيما توجت الأمانة كأفضل مقدم خدمة إبداعية .

واستعرضت أمانة المنطقة الشرقية خلال مشاركتها في الملتقى الحلول والخدمات والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى خدمات بوابة «الاستثمار البلدي » فرص التي تجمع الفرص الاستثمارية كافة بمختلف مناطق المملكة في 285 أمانة وبلدية في بوابة موحدة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات بكل يسر وسهولة.

كما كشفت أمانة الشرقية خلال مشاركتها عن مئات الفرص الاستثمارية والمشاريع والدراسات التنموية، إضافة إلى توجهها نحو الاستثمار الذكي بما يحقق التنمية الشاملة للمنطقة.

فيما جاءت مشاركة أمانة المنطقة الشرقية امتدادا لجهودها في خلق بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة الشرقية.

والجدير ذكره أن أمانة المنطقة الشرقية حققت مستهدفات وزارة المالية في إنجاز يسجل للسنة الثانية على التوالي مما يعكس جاذبية الاستثمارات بالمنطقة.