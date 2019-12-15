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أمانة الشرقية تحصد جائزة أفضل مُقدم خدمات إبداعية في «ملتقى التجارة الالكترونية»

أمانة الشرقية تحصد جائزة أفضل مُقدم خدمات إبداعية في «ملتقى التجارة الالكترونية»
http://almnatiq.net/?p=810127
المناطق_الدمام
حصدت أمانة المنطقة الشرقية، جائزة أفضل مقدم خدمة إبداعية، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى «التجارة الالكترونية» الذي انطلقت فعالياته مساء الخميس الماضي، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، بهدف تعزيز دور التجارة الرقمية في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، وربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات للتجارة الرقمية، وإيجاد بيئة جاذبة لأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» .

وأنهت أمانة المنطقة الشرقية مساء أمس السبت، مشاركتها في ملتقى التجارة الالكترونية، والتي استقبلت خلالها الزوار من مستثمرين ورواد أعمال ومهتمين في مجال الاستثمار، فيما توجت الأمانة كأفضل مقدم خدمة إبداعية .

واستعرضت أمانة المنطقة الشرقية خلال مشاركتها في الملتقى الحلول والخدمات والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى خدمات بوابة «الاستثمار البلدي » فرص التي تجمع الفرص الاستثمارية كافة بمختلف مناطق المملكة في 285 أمانة وبلدية في بوابة موحدة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات بكل يسر وسهولة.

كما كشفت أمانة الشرقية خلال مشاركتها عن مئات الفرص الاستثمارية والمشاريع والدراسات التنموية، إضافة إلى توجهها نحو الاستثمار الذكي بما يحقق التنمية الشاملة للمنطقة.

فيما جاءت مشاركة أمانة المنطقة الشرقية امتدادا لجهودها في خلق بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة الشرقية.

والجدير ذكره أن أمانة المنطقة الشرقية حققت مستهدفات وزارة المالية في إنجاز يسجل للسنة الثانية على التوالي مما يعكس جاذبية الاستثمارات بالمنطقة.

 

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