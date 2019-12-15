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تخصصي تبوك ينقذ مصاب من حروق عميقة

تخصصي تبوك ينقذ مصاب من حروق عميقة
http://almnatiq.net/?p=810130
المناطق_ تبوك
نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في معالجة مصاب كان يعاني من حالة حرجة جداً بسبب تعرضه إلى حروق من الدرجة الثانية والثالثة العميقة بنسبة 70 % من جسمه.
وتعرض المصاب نتيجة لذلك إلى تسمم بكتيري قاتل أصيب به لمدة 15 يوم وكذلك جلطات رئوية حدثت له خلال فترة العلاج وتكررت مرتين وبعد امتثال حالته للشفاء تم عمل رقع جلدية له لتغطية الحروق العميقة وتكللت هذه العملية بالنجاح بعد فترة علاج أستمرت أكثر من الثلاث أشهر تقريباً قضاها في وحدة الحروق حيث غادر بعدها المستشفى بعد تماثله للشفاء وهو بأتم الصحة والعافية – ولله الحمد – .

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