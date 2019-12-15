قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته لرئيس تحرير مجلتي الرجل وسيدتي أ. محمد بن فهد الحارثي ، وذلك في وفاة والده الدكتور فهد بن جابر الحارثي -رحمه الله – الذي توفي إثر مرض ألم به مؤخراً.
وأعرب سمو أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان .
من جهته عبر رئيس تحرير مجلة الرجل أ. محمد بن فهد الحارثي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروها.
أمير جازان يعزي رئيس تحرير مجلة الرجل “الحارثي” في وفاة والده
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته لرئيس تحرير مجلتي الرجل وسيدتي أ. محمد بن فهد الحارثي ، وذلك في وفاة والده الدكتور فهد بن جابر الحارثي -رحمه الله – الذي توفي إثر مرض ألم به مؤخراً.
التعليقات (٠) اضف تعليق