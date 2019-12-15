أمير جازان يعزي رئيس تحرير مجلة الرجل “الحارثي” في وفاة والده

المناطق_فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته لرئيس تحرير مجلتي الرجل وسيدتي أ. محمد بن فهد الحارثي ، وذلك في وفاة والده الدكتور فهد بن جابر الحارثي -رحمه الله – الذي توفي إثر مرض ألم به مؤخراً.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان .

من جهته عبر رئيس تحرير مجلة الرجل أ. محمد بن فهد الحارثي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروها.