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أمير جازان يعزي رئيس تحرير مجلة الرجل “الحارثي” في وفاة والده

أمير جازان يعزي رئيس تحرير مجلة الرجل “الحارثي” في وفاة والده
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المناطق_فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته لرئيس تحرير مجلتي الرجل وسيدتي أ. محمد بن فهد الحارثي ، وذلك في وفاة والده الدكتور فهد بن جابر الحارثي -رحمه الله – الذي توفي إثر مرض ألم به مؤخراً.
وأعرب سمو أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان .
من جهته عبر رئيس تحرير مجلة الرجل أ. محمد بن فهد الحارثي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروها.

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