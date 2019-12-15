كلوب يعارض مقترح تغيير نمط دوري أبطال أوروبا

كلوب يعارض مقترح تغيير نمط دوري أبطال أوروبا

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كلوب يعارض مقترح تغيير نمط دوري أبطال أوروبا

كلوب يعارض مقترح تغيير نمط دوري أبطال أوروبا
http://almnatiq.net/?p=810154
المناطق_وكالات

عارض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي فكرة تغيير نمط بطولة دوري أبطال أوروبا.

واقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء إصلاح شامل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا من خلال تحويله إلى بطولة تضم 32 فريقاً.

وأكد كلوب أن فكرة زيادة عدد مباريات دوري أبطال أوروبا “لا فائدة منها”.

وأضاف “أرى أن بعض أندية القمة ترغب في مباريات أكثر بدوري الأبطال، أنا لست معنيا بذلك، إنه مجرد هراء”.

ويرى كلوب أن الأندية الأوروبية لديها بالفعل روزنامة مزدحمة بالمباريات وأنه ليس من المنطقي إنهاك الأندية بمزيد من الارتباطات.

ووجه كلوب حديثه للمسئولين قائلا “هل تحبون رؤيتنا نعاني، لا أحد يهتم، لكننا سنقوم بما علينا فعله وسنظل نتحلى بالإيجابية”.

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