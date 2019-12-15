مؤسسة البترول الكويتية : لا خسائر بشرية في حادث مجمع القطاع النفطي

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مؤسسة البترول الكويتية : لا خسائر بشرية في حادث مجمع القطاع النفطي

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المناطق_وكالات

أكدت مؤسسة البترول الكويتية عدم حدوث إصابات في حريق مجمع القطاع النفطي الذي وقع فجر اليوم الاحد وجار اتخاذ الإجراءات للتأكد من سلامة المبنى .

وقالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان لها اليوم الأحد إن حريقا وقع فجر اليوم في أحد مخازن الآلات الميكانيكية في سرداب مبنى مجمع القطاع النفطي في الشويخ وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الإدارة العامة للإطفاء.

وأضافت أنه تم تعطيل العمل في مبنى وزارة النفط ومؤسسة البترول بسبب الحريق في مخزن الآلات الميكانيكية الذي اشتعل في سرداب المبنى، وذلك اتباعا لإجراءات الأمن والسلامة حتى يتم التعامل مع الحادث.

وأشارت إلى أن الحريق تسبب في أضرار مادية بسيطة ولا توجد أي إصابات، وجار حاليا اتخاذ الإجراءات للتأكد من سلامة المبنى وعمل التنظيف والتهوية اللازمة.

ولفتت المؤسسة إلى أنه تم إبلاغ الموظفين بعدم التواجد في المبنى لحين التأكد من سلامته، وسيتم تشكيل فريق تحقيق فني حسب الإجراءات المتبعة في المؤسسة للوقوف على ملابسات الحادث.

وكانت “الإطفاء” الكويتية أفادت في وقت سابق بأن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد المخازن المخصصة لتخزين الآلات الميكانيكية في سرداب مبنى مجمع القطاع النفطي الكائن بمنطقة الشويخ وأسفر عن أضرار مادية بسيطة من دون وقوع اي إصابات.

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